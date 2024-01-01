1 тысяча мальдивских руфий в катарские риалы

Сконвертируйте MVR в QAR по реальному обменному курсу

1 000 mvr
239,86 qar

MVR1,000 MVR = QR0,2399 QAR

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24010,2418
Низкий0,23630,2363
В среднем0,23870,2383
Изменить1.47%0.15%
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Соотношение 1 MVR к QAR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к QAR составил 0,2401, а минимальный — 0,2363. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2387. Изменение курса MVR к QAR в процентном соотношении составило 1.47.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к QAR составил 0,2418, а минимальный — 0,2363. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2383. Изменение курса MVR к QAR в процентном соотношении составило 0.15.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Катарский риал
1 MVR0,23986 QAR
5 MVR1,19931 QAR
10 MVR2,39862 QAR
20 MVR4,79724 QAR
50 MVR11,99310 QAR
100 MVR23,98620 QAR
250 MVR59,96550 QAR
500 MVR119,93100 QAR
1000 MVR239,86200 QAR
2000 MVR479,72400 QAR
5000 MVR1 199,31000 QAR
10000 MVR2 398,62000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Мальдивская руфия
1 QAR4,16907 MVR
5 QAR20,84535 MVR
10 QAR41,69070 MVR
20 QAR83,38140 MVR
50 QAR208,45350 MVR
100 QAR416,90700 MVR
250 QAR1 042,26750 MVR
500 QAR2 084,53500 MVR
1000 QAR4 169,07000 MVR
2000 QAR8 338,14000 MVR
5000 QAR20 845,35000 MVR
10000 QAR41 690,70000 MVR