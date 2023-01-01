روفيا مالديفية إلى بيزو فلبيني

تحويل MVR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
3677.60 php

1.00000 MVR = 3.67760 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:30 UTC
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MVR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.436961.661370.9644518.3711
1GBP1.152811.22935102.1921.656611.915321.1118221.1792
1USD0.937750.813438183.1271.347551.5580.9044517.228
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621070.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى GBP

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MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Philippine Peso
1 MVR3.67760 PHP
5 MVR18.38800 PHP
10 MVR36.77600 PHP
20 MVR73.55200 PHP
50 MVR183.88000 PHP
100 MVR367.76000 PHP
250 MVR919.40000 PHP
500 MVR1838.80000 PHP
1000 MVR3677.60000 PHP
2000 MVR7355.20000 PHP
5000 MVR18388.00000 PHP
10000 MVR36776.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / روفيا جزر المالديف
1 PHP0.27192 MVR
5 PHP1.35958 MVR
10 PHP2.71916 MVR
20 PHP5.43832 MVR
50 PHP13.59580 MVR
100 PHP27.19160 MVR
250 PHP67.97900 MVR
500 PHP135.95800 MVR
1000 PHP271.91600 MVR
2000 PHP543.83200 MVR
5000 PHP1359.58000 MVR
10000 PHP2719.16000 MVR