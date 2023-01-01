1 بيزو فلبيني إلى روفيا مالديفية

تحويل PHP إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٢٨ mvr

1.00000 PHP = 0.27687 MVR

Mid-market exchange rate at 01:21
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366250.93241.535390.8084731310.1149.587.30125
1CAD0.7319310.6824531.12380.591746958.902109.4825.34401
1EUR1.07251.465311.646710.86711405.08160.4257.83059
1AUD0.65130.8898390.60727310.526558853.26897.42154.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / روفيا جزر المالديف
1 PHP0.27687 MVR
5 PHP1.38434 MVR
10 PHP2.76869 MVR
20 PHP5.53738 MVR
50 PHP13.84345 MVR
100 PHP27.68690 MVR
250 PHP69.21725 MVR
500 PHP138.43450 MVR
1000 PHP276.86900 MVR
2000 PHP553.73800 MVR
5000 PHP1384.34500 MVR
10000 PHP2768.69000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Philippine Peso
1 MVR3.61182 PHP
5 MVR18.05910 PHP
10 MVR36.11820 PHP
20 MVR72.23640 PHP
50 MVR180.59100 PHP
100 MVR361.18200 PHP
250 MVR902.95500 PHP
500 MVR1805.91000 PHP
1000 MVR3611.82000 PHP
2000 MVR7223.64000 PHP
5000 MVR18059.10000 PHP
10000 MVR36118.20000 PHP