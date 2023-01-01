روفيا مالديفية إلى درهم مغربي

تحويل MVR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
665.14 mad

1.00000 MVR = 0.66514 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:27 UTC
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MVR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.436891.661680.964418.3703
1GBP1.15311.22945102.21.656751.915931.1119621.1811
1USD0.93780.813372183.1271.347551.558360.9044517.2281
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621070.01874670.01088030.20725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الدرهم المغربي
1 MVR0.66514 MAD
5 MVR3.32571 MAD
10 MVR6.65142 MAD
20 MVR13.30284 MAD
50 MVR33.25710 MAD
100 MVR66.51420 MAD
250 MVR166.28550 MAD
500 MVR332.57100 MAD
1000 MVR665.14200 MAD
2000 MVR1330.28400 MAD
5000 MVR3325.71000 MAD
10000 MVR6651.42000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / روفيا جزر المالديف
1 MAD1.50344 MVR
5 MAD7.51720 MVR
10 MAD15.03440 MVR
20 MAD30.06880 MVR
50 MAD75.17200 MVR
100 MAD150.34400 MVR
250 MAD375.86000 MVR
500 MAD751.72000 MVR
1000 MAD1503.44000 MVR
2000 MAD3006.88000 MVR
5000 MAD7517.20000 MVR
10000 MAD15034.40000 MVR