Maldivler rufiyaasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MVR → MAD çevirin

1.000 mvr
661,69 mad

1.00000 MVR = 0.66169 MAD

13:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.9520.92881.533391.351450.79589383.01161.34565
1 ZAR0.052764910.04900840.08090910.07130910.04199524.38010.0710031
1 EUR1.0766520.404711.650921.455040.85689589.37441.44879
1 AUD0.6521512.35950.60572110.8813480.51904254.1360.877566

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Maldivler rufiyaasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Fas Dirhemi
1 MVR0.66169 MAD
5 MVR3.30847 MAD
10 MVR6.61694 MAD
20 MVR13.23388 MAD
50 MVR33.08470 MAD
100 MVR66.16940 MAD
250 MVR165.42350 MAD
500 MVR330.84700 MAD
1000 MVR661.69400 MAD
2000 MVR1323.38800 MAD
5000 MVR3308.47000 MAD
10000 MVR6616.94000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Maldivler Rufiyaası
1 MAD1.51127 MVR
5 MAD7.55635 MVR
10 MAD15.11270 MVR
20 MAD30.22540 MVR
50 MAD75.56350 MVR
100 MAD151.12700 MVR
250 MAD377.81750 MVR
500 MAD755.63500 MVR
1000 MAD1511.27000 MVR
2000 MAD3022.54000 MVR
5000 MAD7556.35000 MVR
10000 MAD15112.70000 MVR