روفيا مالديفية إلى كولون كوستاريكي
تحويل MVR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى كولون كوستاريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / كوستاريكا كولوين
|1 MVR
|34.66850 CRC
|5 MVR
|173.34250 CRC
|10 MVR
|346.68500 CRC
|20 MVR
|693.37000 CRC
|50 MVR
|1733.42500 CRC
|100 MVR
|3466.85000 CRC
|250 MVR
|8667.12500 CRC
|500 MVR
|17334.25000 CRC
|1000 MVR
|34668.50000 CRC
|2000 MVR
|69337.00000 CRC
|5000 MVR
|173342.50000 CRC
|10000 MVR
|346685.00000 CRC