روفيا مالديفية إلى كولون كوستاريكي

تحويل MVR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٣٤٬٦٦٨٫٥٠ crc

1.00000 MVR = 34.66850 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066388.63831.436891.661290.964518.3697
1GBP1.1529411.2294102.1961.656681.91541.1120121.1795
1USD0.937750.813405183.1271.347551.5580.904517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621070.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى AUD

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MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / كوستاريكا كولوين
1 MVR34.66850 CRC
5 MVR173.34250 CRC
10 MVR346.68500 CRC
20 MVR693.37000 CRC
50 MVR1733.42500 CRC
100 MVR3466.85000 CRC
250 MVR8667.12500 CRC
500 MVR17334.25000 CRC
1000 MVR34668.50000 CRC
2000 MVR69337.00000 CRC
5000 MVR173342.50000 CRC
10000 MVR346685.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / روفيا جزر المالديف
1 CRC0.02884 MVR
5 CRC0.14422 MVR
10 CRC0.28845 MVR
20 CRC0.57689 MVR
50 CRC1.44223 MVR
100 CRC2.88446 MVR
250 CRC7.21115 MVR
500 CRC14.42230 MVR
1000 CRC28.84460 MVR
2000 CRC57.68920 MVR
5000 CRC144.22300 MVR
10000 CRC288.44600 MVR