5 روفيا مالديفية إلى كولون كوستاريكي

تحويل MVR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

5 mvr
167.37 crc

1.00000 MVR = 33.47380 CRC

Mid-market exchange rate at 21:30
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / كوستاريكا كولوين
1 MVR33.47380 CRC
5 MVR167.36900 CRC
10 MVR334.73800 CRC
20 MVR669.47600 CRC
50 MVR1673.69000 CRC
100 MVR3347.38000 CRC
250 MVR8368.45000 CRC
500 MVR16736.90000 CRC
1000 MVR33473.80000 CRC
2000 MVR66947.60000 CRC
5000 MVR167369.00000 CRC
10000 MVR334738.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / روفيا جزر المالديف
1 CRC0.02987 MVR
5 CRC0.14937 MVR
10 CRC0.29874 MVR
20 CRC0.59748 MVR
50 CRC1.49371 MVR
100 CRC2.98741 MVR
250 CRC7.46853 MVR
500 CRC14.93705 MVR
1000 CRC29.87410 MVR
2000 CRC59.74820 MVR
5000 CRC149.37050 MVR
10000 CRC298.74100 MVR