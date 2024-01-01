Maldivler rufiyaasından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MVR → CRC çevirin

1.000 mvr
34.138,10 crc

1.00000 MVR = 34.13810 CRC

13:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.94620.92881.533621.35190.7956483.02011.34525
1 ZAR0.05278110.04902340.08094630.07135470.04199474.381890.0710037
1 EUR1.0766520.398411.651181.455520.8566489.38361.44836
1 AUD0.6520512.35390.60562910.8815060.51879754.13330.87717

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kosta Rika Kolonu
1 MVR34.13810 CRC
5 MVR170.69050 CRC
10 MVR341.38100 CRC
20 MVR682.76200 CRC
50 MVR1706.90500 CRC
100 MVR3413.81000 CRC
250 MVR8534.52500 CRC
500 MVR17069.05000 CRC
1000 MVR34138.10000 CRC
2000 MVR68276.20000 CRC
5000 MVR170690.50000 CRC
10000 MVR341381.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Maldivler Rufiyaası
1 CRC0.02929 MVR
5 CRC0.14646 MVR
10 CRC0.29293 MVR
20 CRC0.58586 MVR
50 CRC1.46464 MVR
100 CRC2.92928 MVR
250 CRC7.32320 MVR
500 CRC14.64640 MVR
1000 CRC29.29280 MVR
2000 CRC58.58560 MVR
5000 CRC146.46400 MVR
10000 CRC292.92800 MVR