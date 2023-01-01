روفيا مالديفية إلى جنيه مصري

تحويل MVR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
١٬٩٩٨٫٧١ egp

1.00000 MVR = 1.99871 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.436951.661290.9645518.3697
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91541.11221.1795
1USD0.93780.813405183.1271.34761.5580.9045517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621130.01874240.01088150.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / جنيه مصري
1 MVR1.99871 EGP
5 MVR9.99355 EGP
10 MVR19.98710 EGP
20 MVR39.97420 EGP
50 MVR99.93550 EGP
100 MVR199.87100 EGP
250 MVR499.67750 EGP
500 MVR999.35500 EGP
1000 MVR1998.71000 EGP
2000 MVR3997.42000 EGP
5000 MVR9993.55000 EGP
10000 MVR19987.10000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / روفيا جزر المالديف
1 EGP0.50032 MVR
5 EGP2.50162 MVR
10 EGP5.00324 MVR
20 EGP10.00648 MVR
50 EGP25.01620 MVR
100 EGP50.03240 MVR
250 EGP125.08100 MVR
500 EGP250.16200 MVR
1000 EGP500.32400 MVR
2000 EGP1000.64800 MVR
5000 EGP2501.62000 MVR
10000 EGP5003.24000 MVR