Maldivler rufiyaasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MVR → EGP çevirin

1.000 mvr
2.025,96 egp

1.00000 MVR = 2.02596 EGP

13:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.94620.92881.533621.35190.7956483.02011.34525
1 ZAR0.05278110.04902340.08094630.07135470.04199474.381890.0710037
1 EUR1.0766520.398411.651181.455520.8566489.38361.44836
1 AUD0.6520512.35390.60562910.8815060.51879754.13330.87717

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Maldivler rufiyaasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → GBP

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MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Mısır Lirası
1 MVR2.02596 EGP
5 MVR10.12980 EGP
10 MVR20.25960 EGP
20 MVR40.51920 EGP
50 MVR101.29800 EGP
100 MVR202.59600 EGP
250 MVR506.49000 EGP
500 MVR1012.98000 EGP
1000 MVR2025.96000 EGP
2000 MVR4051.92000 EGP
5000 MVR10129.80000 EGP
10000 MVR20259.60000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Maldivler Rufiyaası
1 EGP0.49359 MVR
5 EGP2.46796 MVR
10 EGP4.93592 MVR
20 EGP9.87184 MVR
50 EGP24.67960 MVR
100 EGP49.35920 MVR
250 EGP123.39800 MVR
500 EGP246.79600 MVR
1000 EGP493.59200 MVR
2000 EGP987.18400 MVR
5000 EGP2467.96000 MVR
10000 EGP4935.92000 MVR