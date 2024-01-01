10 bin Mısır lirasından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile EGP → MVR çevirin

1,000E£ EGP = 0,3125MVR MVR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 EGP → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31670,3195
Düşük0,30870,3087
Ortalama0,31340,3150
Değişim-1.34%-0.98%
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1 EGP → MVR istatistikleri

EGP → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3167, en düşük 0,3087 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3134 oldu. EGP → MVR kurundaki değişiklik -1.34 değerindeydi.

EGP → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3195, en düşük 0,3087 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3150 oldu. EGP → MVR kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Maldivler Rufiyaası
1 EGP0,31246 MVR
5 EGP1,56230 MVR
10 EGP3,12460 MVR
20 EGP6,24920 MVR
50 EGP15,62300 MVR
100 EGP31,24600 MVR
250 EGP78,11500 MVR
500 EGP156,23000 MVR
1000 EGP312,46000 MVR
2000 EGP624,92000 MVR
5000 EGP1.562,30000 MVR
10000 EGP3.124,60000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Mısır Lirası
1 MVR3,20041 EGP
5 MVR16,00205 EGP
10 MVR32,00410 EGP
20 MVR64,00820 EGP
50 MVR160,02050 EGP
100 MVR320,04100 EGP
250 MVR800,10250 EGP
500 MVR1.600,20500 EGP
1000 MVR3.200,41000 EGP
2000 MVR6.400,82000 EGP
5000 MVR16.002,05000 EGP
10000 MVR32.004,10000 EGP