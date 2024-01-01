20 روفيا مالديفية إلى جنيه مصري

تحويل MVR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 mvr
40.11 egp

1.00000 MVR = 2.00555 EGP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / جنيه مصري
1 MVR2.00555 EGP
5 MVR10.02775 EGP
10 MVR20.05550 EGP
20 MVR40.11100 EGP
50 MVR100.27750 EGP
100 MVR200.55500 EGP
250 MVR501.38750 EGP
500 MVR1002.77500 EGP
1000 MVR2005.55000 EGP
2000 MVR4011.10000 EGP
5000 MVR10027.75000 EGP
10000 MVR20055.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / روفيا جزر المالديف
1 EGP0.49862 MVR
5 EGP2.49308 MVR
10 EGP4.98616 MVR
20 EGP9.97232 MVR
50 EGP24.93080 MVR
100 EGP49.86160 MVR
250 EGP124.65400 MVR
500 EGP249.30800 MVR
1000 EGP498.61600 MVR
2000 EGP997.23200 MVR
5000 EGP2493.08000 MVR
10000 EGP4986.16000 MVR