روفيا مالديفية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MVR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
108.97 nzd

1.00000 MVR = 0.10897 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.9644518.3705
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91571.1118921.1795
1USD0.937750.813405183.1271.34761.558240.9044517.2275
1INR0.01128130.009785090.012029810.01621130.01874530.01088030.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار نيوزيلندي
1 MVR0.10897 NZD
5 MVR0.54483 NZD
10 MVR1.08967 NZD
20 MVR2.17934 NZD
50 MVR5.44835 NZD
100 MVR10.89670 NZD
250 MVR27.24175 NZD
500 MVR54.48350 NZD
1000 MVR108.96700 NZD
2000 MVR217.93400 NZD
5000 MVR544.83500 NZD
10000 MVR1089.67000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / روفيا جزر المالديف
1 NZD9.17706 MVR
5 NZD45.88530 MVR
10 NZD91.77060 MVR
20 NZD183.54120 MVR
50 NZD458.85300 MVR
100 NZD917.70600 MVR
250 NZD2294.26500 MVR
500 NZD4588.53000 MVR
1000 NZD9177.06000 MVR
2000 NZD18354.12000 MVR
5000 NZD45885.30000 MVR
10000 NZD91770.60000 MVR