روفيا مالديفية إلى روبية باكستانية

تحويل MVR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
18926.30 pkr

1.00000 MVR = 18.92630 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.436961.661370.9644518.3711
1GBP1.152811.22935102.1921.656611.915321.1118221.1792
1USD0.937750.813438183.1271.347551.5580.9044517.228
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621070.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Pakistani Rupee
1 MVR18.92630 PKR
5 MVR94.63150 PKR
10 MVR189.26300 PKR
20 MVR378.52600 PKR
50 MVR946.31500 PKR
100 MVR1892.63000 PKR
250 MVR4731.57500 PKR
500 MVR9463.15000 PKR
1000 MVR18926.30000 PKR
2000 MVR37852.60000 PKR
5000 MVR94631.50000 PKR
10000 MVR189263.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / روفيا جزر المالديف
1 PKR0.05284 MVR
5 PKR0.26418 MVR
10 PKR0.52837 MVR
20 PKR1.05673 MVR
50 PKR2.64183 MVR
100 PKR5.28366 MVR
250 PKR13.20915 MVR
500 PKR26.41830 MVR
1000 PKR52.83660 MVR
2000 PKR105.67320 MVR
5000 PKR264.18300 MVR
10000 PKR528.36600 MVR