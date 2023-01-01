روفيا مالديفية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MVR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
2365.37 uah

1.00000 MVR = 2.36537 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 22:33 UTC
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MVR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436861.661140.964418.368
1GBP1.1528711.2292102.181.656531.915091.1118321.176
1USD0.93790.813537183.1271.347651.5580.904517.2275
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621190.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / هريفنيا الأوكرانية
1 MVR2.36537 UAH
5 MVR11.82685 UAH
10 MVR23.65370 UAH
20 MVR47.30740 UAH
50 MVR118.26850 UAH
100 MVR236.53700 UAH
250 MVR591.34250 UAH
500 MVR1182.68500 UAH
1000 MVR2365.37000 UAH
2000 MVR4730.74000 UAH
5000 MVR11826.85000 UAH
10000 MVR23653.70000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / روفيا جزر المالديف
1 UAH0.42277 MVR
5 UAH2.11383 MVR
10 UAH4.22767 MVR
20 UAH8.45534 MVR
50 UAH21.13835 MVR
100 UAH42.27670 MVR
250 UAH105.69175 MVR
500 UAH211.38350 MVR
1000 UAH422.76700 MVR
2000 UAH845.53400 MVR
5000 UAH2113.83500 MVR
10000 UAH4227.67000 MVR