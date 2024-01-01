Maldivler rufiyaasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MVR → UAH çevirin

1.000 mvr
2.481,83 uah

1.00000 MVR = 2.48183 UAH

13:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856641.0762589.3581.455471.651830.9487718.3744
1 GBP1.1673511.25635104.3111.699021.928251.1075521.4492
1 USD0.929150.795957183.02721.352351.53480.8815517.0726
1 INR0.01119090.00958670.012044210.0162880.01848550.01061760.205627

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Maldivler rufiyaasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Ukrayna Grivnası
1 MVR2.48183 UAH
5 MVR12.40915 UAH
10 MVR24.81830 UAH
20 MVR49.63660 UAH
50 MVR124.09150 UAH
100 MVR248.18300 UAH
250 MVR620.45750 UAH
500 MVR1240.91500 UAH
1000 MVR2481.83000 UAH
2000 MVR4963.66000 UAH
5000 MVR12409.15000 UAH
10000 MVR24818.30000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Maldivler Rufiyaası
1 UAH0.40293 MVR
5 UAH2.01464 MVR
10 UAH4.02929 MVR
20 UAH8.05858 MVR
50 UAH20.14645 MVR
100 UAH40.29290 MVR
250 UAH100.73225 MVR
500 UAH201.46450 MVR
1000 UAH402.92900 MVR
2000 UAH805.85800 MVR
5000 UAH2014.64500 MVR
10000 UAH4029.29000 MVR