روفيا مالديفية إلى روبية إندونيسية

تحويل MVR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
994502 idr

1.00000 MVR = 994.50200 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0663588.64251.436961.661370.9646518.3711
1GBP1.1529411.22945102.21.656751.915481.1121821.181
1USD0.937750.813372183.1271.347551.5580.904617.228
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621070.01874240.01088210.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الروبية الإندونيسية
1 MVR994.50200 IDR
5 MVR4972.51000 IDR
10 MVR9945.02000 IDR
20 MVR19890.04000 IDR
50 MVR49725.10000 IDR
100 MVR99450.20000 IDR
250 MVR248625.50000 IDR
500 MVR497251.00000 IDR
1000 MVR994502.00000 IDR
2000 MVR1989004.00000 IDR
5000 MVR4972510.00000 IDR
10000 MVR9945020.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / روفيا جزر المالديف
1 IDR0.00101 MVR
5 IDR0.00503 MVR
10 IDR0.01006 MVR
20 IDR0.02011 MVR
50 IDR0.05028 MVR
100 IDR0.10055 MVR
250 IDR0.25138 MVR
500 IDR0.50276 MVR
1000 IDR1.00553 MVR
2000 IDR2.01106 MVR
5000 IDR5.02765 MVR
10000 IDR10.05530 MVR