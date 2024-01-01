Maldivler rufiyaasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile MVR → IDR çevirin

1.000 mvr
1.026.040 idr

1.00000 MVR = 1026.04000 IDR

13:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.94570.92871.533391.351450.79576783.01711.34515
1 ZAR0.052782410.04902010.0809360.07133280.04200254.381840.0710003
1 EUR1.0767520.399811.651081.455170.85686589.38871.44839
1 AUD0.6521512.35540.60566510.8813480.51895954.13960.87724

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Maldivler rufiyaasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Endonezya Rupisi
1 MVR1026.04000 IDR
5 MVR5130.20000 IDR
10 MVR10260.40000 IDR
20 MVR20520.80000 IDR
50 MVR51302.00000 IDR
100 MVR102604.00000 IDR
250 MVR256510.00000 IDR
500 MVR513020.00000 IDR
1000 MVR1026040.00000 IDR
2000 MVR2052080.00000 IDR
5000 MVR5130200.00000 IDR
10000 MVR10260400.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 IDR0.00097 MVR
5 IDR0.00487 MVR
10 IDR0.00975 MVR
20 IDR0.01949 MVR
50 IDR0.04873 MVR
100 IDR0.09746 MVR
250 IDR0.24365 MVR
500 IDR0.48731 MVR
1000 IDR0.97462 MVR
2000 IDR1.94924 MVR
5000 IDR4.87310 MVR
10000 IDR9.74619 MVR