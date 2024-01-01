50 Maldivler rufiyaasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile MVR → IDR çevirin

50 mvr
50.727 idr

1.00000 MVR = 1014.54000 IDR

05:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95310.92931.534211.348250.79469183.01031.3465
1 ZAR0.05276210.04903290.08094790.07113610.04192944.379770.0710438
1 EUR1.0760520.394511.650891.450780.85515589.32321.4489
1 AUD0.651812.35360.60573410.8787890.5179854.10610.877649

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Maldivler rufiyaasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Endonezya Rupisi
1 MVR1014.54000 IDR
5 MVR5072.70000 IDR
10 MVR10145.40000 IDR
20 MVR20290.80000 IDR
50 MVR50727.00000 IDR
100 MVR101454.00000 IDR
250 MVR253635.00000 IDR
500 MVR507270.00000 IDR
1000 MVR1014540.00000 IDR
2000 MVR2029080.00000 IDR
5000 MVR5072700.00000 IDR
10000 MVR10145400.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 IDR0.00099 MVR
5 IDR0.00493 MVR
10 IDR0.00986 MVR
20 IDR0.01971 MVR
50 IDR0.04928 MVR
100 IDR0.09857 MVR
250 IDR0.24642 MVR
500 IDR0.49283 MVR
1000 IDR0.98567 MVR
2000 IDR1.97133 MVR
5000 IDR4.92833 MVR
10000 IDR9.85667 MVR