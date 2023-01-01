10 Endonezya rupisinden Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile IDR → MVR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Endonezya Rupisi
|1 MVR
|999.67700 IDR
|5 MVR
|4998.38500 IDR
|10 MVR
|9996.77000 IDR
|20 MVR
|19993.54000 IDR
|50 MVR
|49983.85000 IDR
|100 MVR
|99967.70000 IDR
|250 MVR
|249919.25000 IDR
|500 MVR
|499838.50000 IDR
|1000 MVR
|999677.00000 IDR
|2000 MVR
|1999354.00000 IDR
|5000 MVR
|4998385.00000 IDR
|10000 MVR
|9996770.00000 IDR