روفيا مالديفية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MVR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
5371.84 btn

1.00000 MVR = 5.37184 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:19 UTC
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MVR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.64661.437081.661450.964618.3735
1GBP1.1528711.22945102.21.656811.915481.1120621.1828
1USD0.937750.813372183.1271.34761.5580.904517.2295
1INR0.01128070.009784690.012029810.01621130.01874240.01088090.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / نغولتروم بوتاني
1 MVR5.37184 BTN
5 MVR26.85920 BTN
10 MVR53.71840 BTN
20 MVR107.43680 BTN
50 MVR268.59200 BTN
100 MVR537.18400 BTN
250 MVR1342.96000 BTN
500 MVR2685.92000 BTN
1000 MVR5371.84000 BTN
2000 MVR10743.68000 BTN
5000 MVR26859.20000 BTN
10000 MVR53718.40000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روفيا جزر المالديف
1 BTN0.18616 MVR
5 BTN0.93078 MVR
10 BTN1.86156 MVR
20 BTN3.72312 MVR
50 BTN9.30780 MVR
100 BTN18.61560 MVR
250 BTN46.53900 MVR
500 BTN93.07800 MVR
1000 BTN186.15600 MVR
2000 BTN372.31200 MVR
5000 BTN930.78000 MVR
10000 BTN1861.56000 MVR