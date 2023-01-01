500 نغولتروم بوتاني إلى روفيا مالديفية

تحويل BTN إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

500 btn
93.47 mvr

1.00000 BTN = 0.18695 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:58 UTC
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BTN إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.079189.25871.466171.666820.9542518.4034
1GBP1.1691811.2616104.3541.714141.948721.1156921.5158
1USD0.92670.792644182.71591.35871.544640.884217.0544
1INR0.01120340.009582730.012089610.01642610.0186740.01068960.20618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روفيا جزر المالديف
1 BTN0.18695 MVR
5 BTN0.93473 MVR
10 BTN1.86947 MVR
20 BTN3.73894 MVR
50 BTN9.34735 MVR
100 BTN18.69470 MVR
250 BTN46.73675 MVR
500 BTN93.47350 MVR
1000 BTN186.94700 MVR
2000 BTN373.89400 MVR
5000 BTN934.73500 MVR
10000 BTN1869.47000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / نغولتروم بوتاني
1 MVR5.34911 BTN
5 MVR26.74555 BTN
10 MVR53.49110 BTN
20 MVR106.98220 BTN
50 MVR267.45550 BTN
100 MVR534.91100 BTN
250 MVR1337.27750 BTN
500 MVR2674.55500 BTN
1000 MVR5349.11000 BTN
2000 MVR10698.22000 BTN
5000 MVR26745.55000 BTN
10000 MVR53491.10000 BTN