20 روفيا مالديفية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MVR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

20 mvr
107.56 btn

1.00000 MVR = 5.37777 BTN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / نغولتروم بوتاني
1 MVR5.37777 BTN
5 MVR26.88885 BTN
10 MVR53.77770 BTN
20 MVR107.55540 BTN
50 MVR268.88850 BTN
100 MVR537.77700 BTN
250 MVR1344.44250 BTN
500 MVR2688.88500 BTN
1000 MVR5377.77000 BTN
2000 MVR10755.54000 BTN
5000 MVR26888.85000 BTN
10000 MVR53777.70000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روفيا جزر المالديف
1 BTN0.18595 MVR
5 BTN0.92975 MVR
10 BTN1.85951 MVR
20 BTN3.71902 MVR
50 BTN9.29755 MVR
100 BTN18.59510 MVR
250 BTN46.48775 MVR
500 BTN92.97550 MVR
1000 BTN185.95100 MVR
2000 BTN371.90200 MVR
5000 BTN929.75500 MVR
10000 BTN1859.51000 MVR