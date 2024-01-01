Maldivler rufiyaasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MVR → BTN çevirin

1.000 mvr
5.461,02 btn

1.00000 MVR = 5.46102 BTN

13:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856781.076689.38351.455511.651350.94837518.366
1 GBP1.1671611.25655104.3241.698791.927371.1069121.4359
1 USD0.928850.79583183.02391.351951.533860.8809517.0593
1 INR0.01118770.009585550.012044710.01628390.01847490.01061080.205475

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Maldivler rufiyaasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Bhutan Ngultrumu
1 MVR5.46102 BTN
5 MVR27.30510 BTN
10 MVR54.61020 BTN
20 MVR109.22040 BTN
50 MVR273.05100 BTN
100 MVR546.10200 BTN
250 MVR1365.25500 BTN
500 MVR2730.51000 BTN
1000 MVR5461.02000 BTN
2000 MVR10922.04000 BTN
5000 MVR27305.10000 BTN
10000 MVR54610.20000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Maldivler Rufiyaası
1 BTN0.18312 MVR
5 BTN0.91558 MVR
10 BTN1.83116 MVR
20 BTN3.66232 MVR
50 BTN9.15580 MVR
100 BTN18.31160 MVR
250 BTN45.77900 MVR
500 BTN91.55800 MVR
1000 BTN183.11600 MVR
2000 BTN366.23200 MVR
5000 BTN915.58000 MVR
10000 BTN1831.16000 MVR