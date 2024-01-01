10 bin Maldivler rufiyaasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MVR → BTN çevirin

10.000 mvr
53.840,20 btn

1.00000 MVR = 5.38402 BTN

04:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.0759589.31751.450761.651120.9482218.3512
1 GBP1.1693511.25815104.4421.696431.930711.108821.4588
1 USD0.92940.794818183.01271.348351.534570.8812517.0558
1 INR0.0111960.009574650.012046410.01624270.01848590.01061580.20546

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Maldivler rufiyaasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Bhutan Ngultrumu
1 MVR5.38402 BTN
5 MVR26.92010 BTN
10 MVR53.84020 BTN
20 MVR107.68040 BTN
50 MVR269.20100 BTN
100 MVR538.40200 BTN
250 MVR1346.00500 BTN
500 MVR2692.01000 BTN
1000 MVR5384.02000 BTN
2000 MVR10768.04000 BTN
5000 MVR26920.10000 BTN
10000 MVR53840.20000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Maldivler Rufiyaası
1 BTN0.18574 MVR
5 BTN0.92868 MVR
10 BTN1.85735 MVR
20 BTN3.71470 MVR
50 BTN9.28675 MVR
100 BTN18.57350 MVR
250 BTN46.43375 MVR
500 BTN92.86750 MVR
1000 BTN185.73500 MVR
2000 BTN371.47000 MVR
5000 BTN928.67500 MVR
10000 BTN1857.35000 MVR