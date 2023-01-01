روفيا مالديفية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MVR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
246.78 ils

1.00000 MVR = 0.24679 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0663588.64251.436961.661370.9646518.3711
1GBP1.1529411.22945102.21.656751.915481.1121821.181
1USD0.937750.813372183.1271.347551.5580.904617.228
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621070.01874240.01088210.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Israeli New Sheqel
1 MVR0.24679 ILS
5 MVR1.23392 ILS
10 MVR2.46785 ILS
20 MVR4.93570 ILS
50 MVR12.33925 ILS
100 MVR24.67850 ILS
250 MVR61.69625 ILS
500 MVR123.39250 ILS
1000 MVR246.78500 ILS
2000 MVR493.57000 ILS
5000 MVR1233.92500 ILS
10000 MVR2467.85000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / روفيا جزر المالديف
1 ILS4.05211 MVR
5 ILS20.26055 MVR
10 ILS40.52110 MVR
20 ILS81.04220 MVR
50 ILS202.60550 MVR
100 ILS405.21100 MVR
250 ILS1013.02750 MVR
500 ILS2026.05500 MVR
1000 ILS4052.11000 MVR
2000 ILS8104.22000 MVR
5000 ILS20260.55000 MVR
10000 ILS40521.10000 MVR