روفيا مالديفية إلى شلن كيني

تحويل MVR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٩٬٥٣٤ kes

1.00000 MVR = 9.53428 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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MVR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.436891.661680.964418.3703
1GBP1.15311.22945102.21.656751.915931.1119621.1811
1USD0.93780.813372183.1271.347551.558360.9044517.2281
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621070.01874670.01088030.20725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى AUD

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MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / شلن كيني
1 MVR9.53428 KES
5 MVR47.67140 KES
10 MVR95.34280 KES
20 MVR190.68560 KES
50 MVR476.71400 KES
100 MVR953.42800 KES
250 MVR2383.57000 KES
500 MVR4767.14000 KES
1000 MVR9534.28000 KES
2000 MVR19068.56000 KES
5000 MVR47671.40000 KES
10000 MVR95342.80000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / روفيا جزر المالديف
1 KES0.10489 MVR
5 KES0.52443 MVR
10 KES1.04885 MVR
20 KES2.09770 MVR
50 KES5.24425 MVR
100 KES10.48850 MVR
250 KES26.22125 MVR
500 KES52.44250 MVR
1000 KES104.88500 MVR
2000 KES209.77000 MVR
5000 KES524.42500 MVR
10000 KES1048.85000 MVR