روفيا مالديفية إلى ليرة تركية

تحويل MVR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
1754.25 try

1.00000 MVR = 1.75425 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:32 UTC
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MVR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436861.661140.9643518.3685
1GBP1.1529411.2293102.1881.656671.915241.1118321.1784
1USD0.93790.813471183.1271.347651.5580.9044517.228
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621190.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / ليرة تركية
1 MVR1.75425 TRY
5 MVR8.77125 TRY
10 MVR17.54250 TRY
20 MVR35.08500 TRY
50 MVR87.71250 TRY
100 MVR175.42500 TRY
250 MVR438.56250 TRY
500 MVR877.12500 TRY
1000 MVR1754.25000 TRY
2000 MVR3508.50000 TRY
5000 MVR8771.25000 TRY
10000 MVR17542.50000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / روفيا جزر المالديف
1 TRY0.57004 MVR
5 TRY2.85022 MVR
10 TRY5.70044 MVR
20 TRY11.40088 MVR
50 TRY28.50220 MVR
100 TRY57.00440 MVR
250 TRY142.51100 MVR
500 TRY285.02200 MVR
1000 TRY570.04400 MVR
2000 TRY1140.08800 MVR
5000 TRY2850.22000 MVR
10000 TRY5700.44000 MVR