10 آلاف ليرة تركية إلى روفيا مالديفية

تحويل TRY إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 try
4,746.90 mvr

1.000 TRY = 0.4747 MVR

Mid-market exchange rate at 14:19
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٩١٩٠٫٣٥٤١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥٥
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٢٧٣١٠٥٫٦٥١٫٧٢٤٤٫٦٨٧٦٢٫٢٧١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / روفيا جزر المالديف
1 TRY٠٫٤٧٤٦٩ MVR
5 TRY٢٫٣٧٣٤٥ MVR
10 TRY٤٫٧٤٦٩٠ MVR
20 TRY٩٫٤٩٣٨٠ MVR
50 TRY٢٣٫٧٣٤٥٠ MVR
100 TRY٤٧٫٤٦٩٠٠ MVR
250 TRY١١٨٫٦٧٢٥٠ MVR
500 TRY٢٣٧٫٣٤٥٠٠ MVR
1000 TRY٤٧٤٫٦٩٠٠٠ MVR
2000 TRY٩٤٩٫٣٨٠٠٠ MVR
5000 TRY٢٬٣٧٣٫٤٥٠٠٠ MVR
10000 TRY٤٬٧٤٦٫٩٠٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / ليرة تركية
1 MVR٢٫١٠٦٦٤ TRY
5 MVR١٠٫٥٣٣٢٠ TRY
10 MVR٢١٫٠٦٦٤٠ TRY
20 MVR٤٢٫١٣٢٨٠ TRY
50 MVR١٠٥٫٣٣٢٠٠ TRY
100 MVR٢١٠٫٦٦٤٠٠ TRY
250 MVR٥٢٦٫٦٦٠٠٠ TRY
500 MVR١٬٠٥٣٫٣٢٠٠٠ TRY
1000 MVR٢٬١٠٦٫٦٤٠٠٠ TRY
2000 MVR٤٬٢١٣٫٢٨٠٠٠ TRY
5000 MVR١٠٬٥٣٣٫٢٠٠٠٠ TRY
10000 MVR٢١٬٠٦٦٫٤٠٠٠٠ TRY