5,000 ليرة تركية إلى روفيا مالديفية

تحويل TRY إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 try
2,373.43 mvr

1.000 TRY = 0.4747 MVR

Mid-market exchange rate at 14:20
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٢
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٠٥٩٠٫٣٥٨١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٦
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٣٠١١٠٥٫٦٥٩١٫٧٢٤٤٫٦٨٧٦٢٫٢٧٩
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / روفيا جزر المالديف
1 TRY٠٫٤٧٤٦٩ MVR
5 TRY٢٫٣٧٣٤٣ MVR
10 TRY٤٫٧٤٦٨٦ MVR
20 TRY٩٫٤٩٣٧٢ MVR
50 TRY٢٣٫٧٣٤٣٠ MVR
100 TRY٤٧٫٤٦٨٦٠ MVR
250 TRY١١٨٫٦٧١٥٠ MVR
500 TRY٢٣٧٫٣٤٣٠٠ MVR
1000 TRY٤٧٤٫٦٨٦٠٠ MVR
2000 TRY٩٤٩٫٣٧٢٠٠ MVR
5000 TRY٢٬٣٧٣٫٤٣٠٠٠ MVR
10000 TRY٤٬٧٤٦٫٨٦٠٠٠ MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / ليرة تركية
1 MVR٢٫١٠٦٦٦ TRY
5 MVR١٠٫٥٣٣٣٠ TRY
10 MVR٢١٫٠٦٦٦٠ TRY
20 MVR٤٢٫١٣٣٢٠ TRY
50 MVR١٠٥٫٣٣٣٠٠ TRY
100 MVR٢١٠٫٦٦٦٠٠ TRY
250 MVR٥٢٦٫٦٦٥٠٠ TRY
500 MVR١٬٠٥٣٫٣٣٠٠٠ TRY
1000 MVR٢٬١٠٦٫٦٦٠٠٠ TRY
2000 MVR٤٬٢١٣٫٣٢٠٠٠ TRY
5000 MVR١٠٬٥٣٣٫٣٠٠٠٠ TRY
10000 MVR٢١٬٠٦٦٫٦٠٠٠٠ TRY