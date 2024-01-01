Maldivler rufiyaasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MVR → TRY çevirin

1.000 mvr
2.021,99 try

1.00000 MVR = 2.02199 TRY

13:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856741.0762589.3581.455251.651830.9487918.3773
1 GBP1.1672211.25625104.3031.698641.928091.1074421.4508
1 USD0.929150.79602183.02721.352151.53480.8815517.0753
1 INR0.01119090.009587460.012044210.01628560.01848550.01061760.205659

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Türk Lirası
1 MVR2.02199 TRY
5 MVR10.10995 TRY
10 MVR20.21990 TRY
20 MVR40.43980 TRY
50 MVR101.09950 TRY
100 MVR202.19900 TRY
250 MVR505.49750 TRY
500 MVR1010.99500 TRY
1000 MVR2021.99000 TRY
2000 MVR4043.98000 TRY
5000 MVR10109.95000 TRY
10000 MVR20219.90000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Maldivler Rufiyaası
1 TRY0.49456 MVR
5 TRY2.47281 MVR
10 TRY4.94562 MVR
20 TRY9.89124 MVR
50 TRY24.72810 MVR
100 TRY49.45620 MVR
250 TRY123.64050 MVR
500 TRY247.28100 MVR
1000 TRY494.56200 MVR
2000 TRY989.12400 MVR
5000 TRY2472.81000 MVR
10000 TRY4945.62000 MVR