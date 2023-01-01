روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

تحويل MVR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
58.51 chf

1.00000 MVR = 0.05851 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:21 UTC
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MVR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.64661.437081.661450.964618.3735
1GBP1.1528711.22945102.21.656811.915481.1120621.1828
1USD0.937750.813372183.1271.34761.5580.904517.2295
1INR0.01128070.009784690.012029810.01621130.01874240.01088090.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الفرنك السويسري
1 MVR0.05851 CHF
5 MVR0.29253 CHF
10 MVR0.58506 CHF
20 MVR1.17012 CHF
50 MVR2.92529 CHF
100 MVR5.85058 CHF
250 MVR14.62645 CHF
500 MVR29.25290 CHF
1000 MVR58.50580 CHF
2000 MVR117.01160 CHF
5000 MVR292.52900 CHF
10000 MVR585.05800 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / روفيا جزر المالديف
1 CHF17.09230 MVR
5 CHF85.46150 MVR
10 CHF170.92300 MVR
20 CHF341.84600 MVR
50 CHF854.61500 MVR
100 CHF1709.23000 MVR
250 CHF4273.07500 MVR
500 CHF8546.15000 MVR
1000 CHF17092.30000 MVR
2000 CHF34184.60000 MVR
5000 CHF85461.50000 MVR
10000 CHF170923.00000 MVR