روفيا مالديفية إلى بات تايلاندي

تحويل MVR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
2337.65 thb

1.00000 MVR = 2.33765 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.436881.661470.9643518.3695
1GBP1.1529411.2293102.1881.65661.915541.1118321.1785
1USD0.93790.813471183.1271.34761.558240.904417.2281
1INR0.01128230.009785880.012029810.01621130.01874530.01087970.20725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / باهت تايلندي
1 MVR2.33765 THB
5 MVR11.68825 THB
10 MVR23.37650 THB
20 MVR46.75300 THB
50 MVR116.88250 THB
100 MVR233.76500 THB
250 MVR584.41250 THB
500 MVR1168.82500 THB
1000 MVR2337.65000 THB
2000 MVR4675.30000 THB
5000 MVR11688.25000 THB
10000 MVR23376.50000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / روفيا جزر المالديف
1 THB0.42778 MVR
5 THB2.13891 MVR
10 THB4.27781 MVR
20 THB8.55562 MVR
50 THB21.38905 MVR
100 THB42.77810 MVR
250 THB106.94525 MVR
500 THB213.89050 MVR
1000 THB427.78100 MVR
2000 THB855.56200 MVR
5000 THB2138.90500 MVR
10000 THB4277.81000 MVR