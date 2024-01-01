ألف روفيا مالديفية إلى بات تايلاندي

تحويل MVR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mvr
2,327.63 thb

1.00000 MVR = 2.32763 THB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / باهت تايلندي
1 MVR2.32763 THB
5 MVR11.63815 THB
10 MVR23.27630 THB
20 MVR46.55260 THB
50 MVR116.38150 THB
100 MVR232.76300 THB
250 MVR581.90750 THB
500 MVR1163.81500 THB
1000 MVR2327.63000 THB
2000 MVR4655.26000 THB
5000 MVR11638.15000 THB
10000 MVR23276.30000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / روفيا جزر المالديف
1 THB0.42962 MVR
5 THB2.14811 MVR
10 THB4.29622 MVR
20 THB8.59244 MVR
50 THB21.48110 MVR
100 THB42.96220 MVR
250 THB107.40550 MVR
500 THB214.81100 MVR
1000 THB429.62200 MVR
2000 THB859.24400 MVR
5000 THB2148.11000 MVR
10000 THB4296.22000 MVR