روفيا مالديفية إلى روبية موريشية

تحويل MVR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٢٬٨٨٨٫١٠ mur

1.00000 MVR = 2.88810 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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MVR إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.9644518.3705
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91571.1118921.1795
1USD0.937750.813405183.1271.34761.558240.9044517.2275
1INR0.01128130.009785090.012029810.01621130.01874530.01088030.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Mauritian Rupee
1 MVR2.88810 MUR
5 MVR14.44050 MUR
10 MVR28.88100 MUR
20 MVR57.76200 MUR
50 MVR144.40500 MUR
100 MVR288.81000 MUR
250 MVR722.02500 MUR
500 MVR1444.05000 MUR
1000 MVR2888.10000 MUR
2000 MVR5776.20000 MUR
5000 MVR14440.50000 MUR
10000 MVR28881.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / روفيا جزر المالديف
1 MUR0.34625 MVR
5 MUR1.73124 MVR
10 MUR3.46249 MVR
20 MUR6.92498 MVR
50 MUR17.31245 MVR
100 MUR34.62490 MVR
250 MUR86.56225 MVR
500 MUR173.12450 MVR
1000 MUR346.24900 MVR
2000 MUR692.49800 MVR
5000 MUR1731.24500 MVR
10000 MUR3462.49000 MVR