10 روفيا مالديفية إلى روبية موريشية

تحويل MVR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10 mvr
30.08 mur

1.00000 MVR = 3.00830 MUR

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Mauritian Rupee
1 MVR3.00830 MUR
5 MVR15.04150 MUR
10 MVR30.08300 MUR
20 MVR60.16600 MUR
50 MVR150.41500 MUR
100 MVR300.83000 MUR
250 MVR752.07500 MUR
500 MVR1504.15000 MUR
1000 MVR3008.30000 MUR
2000 MVR6016.60000 MUR
5000 MVR15041.50000 MUR
10000 MVR30083.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / روفيا جزر المالديف
1 MUR0.33241 MVR
5 MUR1.66207 MVR
10 MUR3.32414 MVR
20 MUR6.64828 MVR
50 MUR16.62070 MVR
100 MUR33.24140 MVR
250 MUR83.10350 MVR
500 MUR166.20700 MVR
1000 MUR332.41400 MVR
2000 MUR664.82800 MVR
5000 MUR1662.07000 MVR
10000 MUR3324.14000 MVR