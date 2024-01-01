Maldivler rufiyaasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MVR → MUR çevirin

1.000 mvr
3.025,74 mur

1.00000 MVR = 3.02574 MUR

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856991.0764589.3611.455151.651630.94888518.3716
1 GBP1.1668711.25605104.271.697931.92721.1072321.4368
1 USD0.928950.796147183.01451.35181.534330.881517.0668
1 INR0.01119060.009590450.012046110.01628390.01848270.01061860.205588

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Maldivler rufiyaasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Mauritius Rupisi
1 MVR3.02574 MUR
5 MVR15.12870 MUR
10 MVR30.25740 MUR
20 MVR60.51480 MUR
50 MVR151.28700 MUR
100 MVR302.57400 MUR
250 MVR756.43500 MUR
500 MVR1512.87000 MUR
1000 MVR3025.74000 MUR
2000 MVR6051.48000 MUR
5000 MVR15128.70000 MUR
10000 MVR30257.40000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 MUR0.33050 MVR
5 MUR1.65249 MVR
10 MUR3.30498 MVR
20 MUR6.60996 MVR
50 MUR16.52490 MVR
100 MUR33.04980 MVR
250 MUR82.62450 MVR
500 MUR165.24900 MVR
1000 MUR330.49800 MVR
2000 MUR660.99600 MVR
5000 MUR1652.49000 MVR
10000 MUR3304.98000 MVR