10 bin Maldivler rufiyaasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MVR → MUR çevirin

10.000 mvr
29.619,70 mur

1.00000 MVR = 2.96197 MUR

05:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.07689.32591.450661.650430.94811518.3464
1 GBP1.1693611.25825104.4561.696371.929981.1086921.4539
1 USD0.929350.794755183.01661.34821.533860.8811517.0506
1 INR0.0111950.009573440.012045810.01624010.01847650.01061410.205388

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Maldivler rufiyaasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Mauritius Rupisi
1 MVR2.96197 MUR
5 MVR14.80985 MUR
10 MVR29.61970 MUR
20 MVR59.23940 MUR
50 MVR148.09850 MUR
100 MVR296.19700 MUR
250 MVR740.49250 MUR
500 MVR1480.98500 MUR
1000 MVR2961.97000 MUR
2000 MVR5923.94000 MUR
5000 MVR14809.85000 MUR
10000 MVR29619.70000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 MUR0.33761 MVR
5 MUR1.68806 MVR
10 MUR3.37613 MVR
20 MUR6.75226 MVR
50 MUR16.88065 MVR
100 MUR33.76130 MVR
250 MUR84.40325 MVR
500 MUR168.80650 MVR
1000 MUR337.61300 MVR
2000 MUR675.22600 MVR
5000 MUR1688.06500 MVR
10000 MUR3376.13000 MVR