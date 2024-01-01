2.000 Mauritius rupisinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile MUR → MVR çevirin

2.000 mur
660,11 mvr

1,000 MUR = 0,3301 MVR

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 MUR0,33005 MVR
5 MUR1,65026 MVR
10 MUR3,30053 MVR
20 MUR6,60106 MVR
50 MUR16,50265 MVR
100 MUR33,00530 MVR
250 MUR82,51325 MVR
500 MUR165,02650 MVR
1000 MUR330,05300 MVR
2000 MUR660,10600 MVR
5000 MUR1.650,26500 MVR
10000 MUR3.300,53000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Mauritius Rupisi
1 MVR3,02982 MUR
5 MVR15,14910 MUR
10 MVR30,29820 MUR
20 MVR60,59640 MUR
50 MVR151,49100 MUR
100 MVR302,98200 MUR
250 MVR757,45500 MUR
500 MVR1.514,91000 MUR
1000 MVR3.029,82000 MUR
2000 MVR6.059,64000 MUR
5000 MVR15.149,10000 MUR
10000 MVR30.298,20000 MUR