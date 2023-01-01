روفيا مالديفية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MVR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
١٬٤٨٣٫٤١ czk

1.00000 MVR = 1.48341 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:24 UTC
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MVR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.436951.661290.9645518.3697
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91541.11221.1795
1USD0.93780.813405183.1271.34761.5580.9045517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621130.01874240.01088150.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MVR1.48341 CZK
5 MVR7.41705 CZK
10 MVR14.83410 CZK
20 MVR29.66820 CZK
50 MVR74.17050 CZK
100 MVR148.34100 CZK
250 MVR370.85250 CZK
500 MVR741.70500 CZK
1000 MVR1483.41000 CZK
2000 MVR2966.82000 CZK
5000 MVR7417.05000 CZK
10000 MVR14834.10000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / روفيا جزر المالديف
1 CZK0.67412 MVR
5 CZK3.37061 MVR
10 CZK6.74123 MVR
20 CZK13.48246 MVR
50 CZK33.70615 MVR
100 CZK67.41230 MVR
250 CZK168.53075 MVR
500 CZK337.06150 MVR
1000 CZK674.12300 MVR
2000 CZK1348.24600 MVR
5000 CZK3370.61500 MVR
10000 CZK6741.23000 MVR