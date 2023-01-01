روفيا مالديفية إلى درام أرميني

تحويل MVR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
24990.30 amd

1.00000 MVR = 24.99030 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:20 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MVR إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.964618.3742
1GBP1.1528711.22935102.1921.656671.915621.1120621.1828
1USD0.937750.813438183.1271.34761.558240.9045517.2309
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621130.01874530.01088150.207284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / درام أرمينية
1 MVR24.99030 AMD
5 MVR124.95150 AMD
10 MVR249.90300 AMD
20 MVR499.80600 AMD
50 MVR1249.51500 AMD
100 MVR2499.03000 AMD
250 MVR6247.57500 AMD
500 MVR12495.15000 AMD
1000 MVR24990.30000 AMD
2000 MVR49980.60000 AMD
5000 MVR124951.50000 AMD
10000 MVR249903.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / روفيا جزر المالديف
1 AMD0.04002 MVR
5 AMD0.20008 MVR
10 AMD0.40016 MVR
20 AMD0.80031 MVR
50 AMD2.00077 MVR
100 AMD4.00155 MVR
250 AMD10.00388 MVR
500 AMD20.00775 MVR
1000 AMD40.01550 MVR
2000 AMD80.03100 MVR
5000 AMD200.07750 MVR
10000 AMD400.15500 MVR