Maldivler rufiyaasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MVR → AMD çevirin

1.000 mvr
26.520,80 amd

1.00000 MVR = 26.52080 AMD

13:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567851.0764589.3741.455411.651120.94818518.3733
1 GBP1.1671511.2564104.3151.698721.927141.1066821.4447
1 USD0.928950.795925183.02661.352051.533860.8808517.0684
1 INR0.01118890.009586380.012044310.01628450.01847430.01060930.205577

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Maldivler rufiyaasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Ermeni Dramı
1 MVR26.52080 AMD
5 MVR132.60400 AMD
10 MVR265.20800 AMD
20 MVR530.41600 AMD
50 MVR1326.04000 AMD
100 MVR2652.08000 AMD
250 MVR6630.20000 AMD
500 MVR13260.40000 AMD
1000 MVR26520.80000 AMD
2000 MVR53041.60000 AMD
5000 MVR132604.00000 AMD
10000 MVR265208.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Maldivler Rufiyaası
1 AMD0.03771 MVR
5 AMD0.18853 MVR
10 AMD0.37706 MVR
20 AMD0.75412 MVR
50 AMD1.88531 MVR
100 AMD3.77062 MVR
250 AMD9.42655 MVR
500 AMD18.85310 MVR
1000 AMD37.70620 MVR
2000 AMD75.41240 MVR
5000 AMD188.53100 MVR
10000 AMD377.06200 MVR