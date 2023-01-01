2000 Ermeni dramından Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile AMD → MVR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Ermeni Dramı
|1 MVR
|25.32360 AMD
|5 MVR
|126.61800 AMD
|10 MVR
|253.23600 AMD
|20 MVR
|506.47200 AMD
|50 MVR
|1266.18000 AMD
|100 MVR
|2532.36000 AMD
|250 MVR
|6330.90000 AMD
|500 MVR
|12661.80000 AMD
|1000 MVR
|25323.60000 AMD
|2000 MVR
|50647.20000 AMD
|5000 MVR
|126618.00000 AMD
|10000 MVR
|253236.00000 AMD