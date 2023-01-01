روفيا مالديفية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MVR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
7098.97 bdt

1.00000 MVR = 7.09897 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 22:19 UTC
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MVR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.66150.9645518.3737
1GBP1.1528711.22945102.21.656811.915631.11221.184
1USD0.937750.813372183.1271.34761.558120.904517.2305
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621130.01874380.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Bangladeshi Taka
1 MVR7.09897 BDT
5 MVR35.49485 BDT
10 MVR70.98970 BDT
20 MVR141.97940 BDT
50 MVR354.94850 BDT
100 MVR709.89700 BDT
250 MVR1774.74250 BDT
500 MVR3549.48500 BDT
1000 MVR7098.97000 BDT
2000 MVR14197.94000 BDT
5000 MVR35494.85000 BDT
10000 MVR70989.70000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / روفيا جزر المالديف
1 BDT0.14087 MVR
5 BDT0.70433 MVR
10 BDT1.40866 MVR
20 BDT2.81732 MVR
50 BDT7.04330 MVR
100 BDT14.08660 MVR
250 BDT35.21650 MVR
500 BDT70.43300 MVR
1000 BDT140.86600 MVR
2000 BDT281.73200 MVR
5000 BDT704.33000 MVR
10000 BDT1408.66000 MVR