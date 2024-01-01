20 روفيا مالديفية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MVR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

20 mvr
142.23 bdt

1.00000 MVR = 7.11135 BDT

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Bangladeshi Taka
1 MVR7.11135 BDT
5 MVR35.55675 BDT
10 MVR71.11350 BDT
20 MVR142.22700 BDT
50 MVR355.56750 BDT
100 MVR711.13500 BDT
250 MVR1777.83750 BDT
500 MVR3555.67500 BDT
1000 MVR7111.35000 BDT
2000 MVR14222.70000 BDT
5000 MVR35556.75000 BDT
10000 MVR71113.50000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / روفيا جزر المالديف
1 BDT0.14062 MVR
5 BDT0.70310 MVR
10 BDT1.40620 MVR
20 BDT2.81240 MVR
50 BDT7.03100 MVR
100 BDT14.06200 MVR
250 BDT35.15500 MVR
500 BDT70.31000 MVR
1000 BDT140.62000 MVR
2000 BDT281.24000 MVR
5000 BDT703.10000 MVR
10000 BDT1406.20000 MVR