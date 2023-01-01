روفيا مالديفية إلى شلن تنزاني

تحويل MVR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
162031 tzs

1.00000 MVR = 162.03100 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436861.661140.9643518.3685
1GBP1.1529411.2293102.1881.656671.915241.1118321.1784
1USD0.93790.813471183.1271.347651.5580.9044517.228
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621190.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الشلن التنزاني
1 MVR162.03100 TZS
5 MVR810.15500 TZS
10 MVR1620.31000 TZS
20 MVR3240.62000 TZS
50 MVR8101.55000 TZS
100 MVR16203.10000 TZS
250 MVR40507.75000 TZS
500 MVR81015.50000 TZS
1000 MVR162031.00000 TZS
2000 MVR324062.00000 TZS
5000 MVR810155.00000 TZS
10000 MVR1620310.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / روفيا جزر المالديف
1 TZS0.00617 MVR
5 TZS0.03086 MVR
10 TZS0.06172 MVR
20 TZS0.12343 MVR
50 TZS0.30858 MVR
100 TZS0.61717 MVR
250 TZS1.54292 MVR
500 TZS3.08583 MVR
1000 TZS6.17166 MVR
2000 TZS12.34332 MVR
5000 TZS30.85830 MVR
10000 TZS61.71660 MVR