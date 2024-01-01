10 روفيا مالديفية إلى شلن تنزاني

تحويل MVR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

10 mvr
1,651 tzs

1.00000 MVR = 165.10000 TZS

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الشلن التنزاني
1 MVR165.10000 TZS
5 MVR825.50000 TZS
10 MVR1651.00000 TZS
20 MVR3302.00000 TZS
50 MVR8255.00000 TZS
100 MVR16510.00000 TZS
250 MVR41275.00000 TZS
500 MVR82550.00000 TZS
1000 MVR165100.00000 TZS
2000 MVR330200.00000 TZS
5000 MVR825500.00000 TZS
10000 MVR1651000.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / روفيا جزر المالديف
1 TZS0.00606 MVR
5 TZS0.03028 MVR
10 TZS0.06057 MVR
20 TZS0.12114 MVR
50 TZS0.30285 MVR
100 TZS0.60569 MVR
250 TZS1.51423 MVR
500 TZS3.02847 MVR
1000 TZS6.05693 MVR
2000 TZS12.11386 MVR
5000 TZS30.28465 MVR
10000 TZS60.56930 MVR