Maldivler rufiyaasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile MVR → TZS çevirin

1.000 mvr
166.781 tzs

1.00000 MVR = 166.78100 TZS

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856641.0762589.3581.455471.651830.9487718.3744
1 GBP1.1673511.25635104.3111.699021.928251.1075521.4492
1 USD0.929150.795957183.02721.352351.53480.8815517.0726
1 INR0.01119090.00958670.012044210.0162880.01848550.01061760.205627

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Maldivler rufiyaasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Tanzanya Şilini
1 MVR166.78100 TZS
5 MVR833.90500 TZS
10 MVR1667.81000 TZS
20 MVR3335.62000 TZS
50 MVR8339.05000 TZS
100 MVR16678.10000 TZS
250 MVR41695.25000 TZS
500 MVR83390.50000 TZS
1000 MVR166781.00000 TZS
2000 MVR333562.00000 TZS
5000 MVR833905.00000 TZS
10000 MVR1667810.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Maldivler Rufiyaası
1 TZS0.00600 MVR
5 TZS0.02998 MVR
10 TZS0.05996 MVR
20 TZS0.11992 MVR
50 TZS0.29979 MVR
100 TZS0.59959 MVR
250 TZS1.49897 MVR
500 TZS2.99794 MVR
1000 TZS5.99588 MVR
2000 TZS11.99176 MVR
5000 TZS29.97940 MVR
10000 TZS59.95880 MVR