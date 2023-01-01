10 Maldivler rufiyaasından Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile MVR → TZS çevirin
MVR → TZS çevrim grafiği
1 MVR = 162,35400 TZS
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Maldivler rufiyaasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Tanzanya Şilini
|1 MVR
|162.35400 TZS
|5 MVR
|811.77000 TZS
|10 MVR
|1623.54000 TZS
|20 MVR
|3247.08000 TZS
|50 MVR
|8117.70000 TZS
|100 MVR
|16235.40000 TZS
|250 MVR
|40588.50000 TZS
|500 MVR
|81177.00000 TZS
|1000 MVR
|162354.00000 TZS
|2000 MVR
|324708.00000 TZS
|5000 MVR
|811770.00000 TZS
|10000 MVR
|1623540.00000 TZS