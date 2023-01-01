50 Maldivler rufiyaasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile MVR → TZS çevirin

50 mvr
8117.70 tzs

1.00000 MVR = 162.35400 TZS

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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MVR → TZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MVR → 0 TZS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Maldivler rufiyaasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Maldivler rufiyaası

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Tanzanya Şilini
1 MVR162.35400 TZS
5 MVR811.77000 TZS
10 MVR1623.54000 TZS
20 MVR3247.08000 TZS
50 MVR8117.70000 TZS
100 MVR16235.40000 TZS
250 MVR40588.50000 TZS
500 MVR81177.00000 TZS
1000 MVR162354.00000 TZS
2000 MVR324708.00000 TZS
5000 MVR811770.00000 TZS
10000 MVR1623540.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Maldivler Rufiyaası
1 TZS0.00616 MVR
5 TZS0.03080 MVR
10 TZS0.06159 MVR
20 TZS0.12319 MVR
50 TZS0.30797 MVR
100 TZS0.61594 MVR
250 TZS1.53984 MVR
500 TZS3.07968 MVR
1000 TZS6.15936 MVR
2000 TZS12.31872 MVR
5000 TZS30.79680 MVR
10000 TZS61.59360 MVR